Сирия: Израиль сообщил, что информировал Россию перед ударами по Голанским высотам на юге САР

Тель-Авив, 10 мая. Израильская сторона проинформировала Москву перед авиационными ударами по Сирии. Об этом заявил представитель израильской армии Йонатан Конрикус.

«Российскую сторону проинформировали до атаки, задействовав механизм, который у нас есть», — заявил он.

Информационное агентство SANA со ссылкой на собственный военный источник передавало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирийской Арабской Республики перехватили десятки израильских ракет. Сообщалось, что сирийские ПВО сбивают ракеты над провинцией Эль-Кунейтра.

Ранее стало известно, что системы ПВО правительственной армии Башара Асада приступили к отражению ракетной атаки Израиля вскоре после того, как израильские военнослужащие заявили о запуске двух десятков ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны САР.