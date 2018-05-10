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В армии Израиля рассказали о целях авиаудара по Сирии
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    В армии Израиля рассказали о целях авиаудара по Сирии

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    В армии Израиля рассказали о целях авиаудара по Сирии

    Дамаск (Сирия), 10 мая. В армии Израиля рассказали, по каким целям били во время авиаудара по территории Сирийской арабской республики.

    Как сообщает РИА Новости, ВВС Израиля наносили удары по батареям ПВО Сирии, которые, как заявили в израильской армии, открывали огонь по самолетам.

    При этом, опять-таки по утверждениям израильской армии, воздушно-военные силы страны не понесли потерь во время авиаударов по Сирии.

    Напомним, что ранее военный источник в Сирии сообщил, что ПВО САР сбили десятки израильских ракет. Большая часть выпущенных по территории Сирии израильских ракет не достигла цели.

    Автор: Константин Терехов
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