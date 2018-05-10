В армии Израиля рассказали о целях авиаудара по Сирии

Дамаск (Сирия), 10 мая. В армии Израиля рассказали, по каким целям били во время авиаудара по территории Сирийской арабской республики.

Как сообщает РИА Новости, ВВС Израиля наносили удары по батареям ПВО Сирии, которые, как заявили в израильской армии, открывали огонь по самолетам.

При этом, опять-таки по утверждениям израильской армии, воздушно-военные силы страны не понесли потерь во время авиаударов по Сирии.

Напомним, что ранее военный источник в Сирии сообщил, что ПВО САР сбили десятки израильских ракет. Большая часть выпущенных по территории Сирии израильских ракет не достигла цели.