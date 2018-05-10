Посол РФ в ФРГ призвал к прагматизму в вопросе «Северного потока – 2»

Берлин, 10 мая. Российский посол в Германии Сергей Нечаев призвал партнеров РФ по газопроводу «Северный поток – 2» к прагматизму и здравому смыслу.

Как сообщает ТАСС, об этом и не только дипломат рассказал интервью газете Neue Osnabrcker Zeitung, которое вышло накануне. Что важно — посол подчеркнул, что проект не ведет к расколу Европы.

«Напротив, этот газопровод укрепляет взаимовыгодные отношения между Россией и ЕС в области энергетики, обеспечивает энергобезопасность Европы, делает нас вместе сильнее и ближе», — подчеркнул Сергей Нечаев.

При этом дипломат понимает, что некоторые страны Европейского союза под давлением из Вашингтона в ущерб себе, но в угоду Белому дому, могу отказаться от российского голубого топлива и покупать дорогой сжиженный газ из-за океана.