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Посол РФ в ФРГ призвал к прагматизму в вопросе «Северного потока – 2»
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    Посол РФ в ФРГ призвал к прагматизму в вопросе «Северного потока – 2»

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    Посол РФ в ФРГ призвал к прагматизму в вопросе «Северного потока – 2»

    Берлин, 10 мая. Российский посол в Германии Сергей Нечаев призвал партнеров РФ по газопроводу «Северный поток – 2» к прагматизму и здравому смыслу.

    Как сообщает ТАСС, об этом и не только дипломат рассказал интервью газете Neue Osnabrcker Zeitung, которое вышло накануне. Что важно — посол подчеркнул, что проект не ведет к расколу Европы.

    «Напротив, этот газопровод укрепляет взаимовыгодные отношения между Россией и ЕС в области энергетики, обеспечивает энергобезопасность Европы, делает нас вместе сильнее и ближе», — подчеркнул Сергей Нечаев.

    При этом дипломат понимает, что некоторые страны Европейского союза под давлением из Вашингтона в ущерб себе, но в угоду Белому дому, могу отказаться от российского голубого топлива и покупать дорогой сжиженный газ из-за океана. 

    «Мы хотели бы призвать наших партнеров к прагматизму и здравому смыслу», — сказал Нечаев, добавив, что Россия «никогда не использовала в качестве политического инструмента» свои энергоресурсы.

    Автор: Константин Терехов
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