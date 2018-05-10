Костюм Железного человека за 320 тысяч долларов похитили в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 10 мая. Со склада реквизита в городе Пакойма, что в Калифорнии был похищен оригинальный костюм, в которых актер Роберт Дауни-младший снимался в фильме «Железный человек».

Как сообщает Fox News, стоимость кинематографических доспехов – 320 тысяч долларов. Работники склада утверждают, что последний раз видели их в феврале этого года, однако, скорее всего, кража была совершена в апреле.

Напомним, что художественный фильм «Железный человек» (Iron Man) вышел на экраны в 2008 году. При бюджете в 140 миллионов долларов лента режиссера Джона Фавро собрала в прокате почти 600 млн.