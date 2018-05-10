Украинский нардеп обошел запрет на ношение георгиевских лент

Киев, 10 мая. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич рассказал, как смог обойти действующий на Украине запрет на ношение георгиевских лент.

Как сообщает РИА Новости, парламентарий заявил, что жители Украины не имеют права отказываться от символов победы, однако дабы не нарушать закон, он перевязал букет гвоздик, который возложил на Могилу Неизвестного Солдата, двумя лентами – черной и оранжевой.

«Я выразил протест относительно запрета георгиевской ленты. Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы», — заявил народный избранник, добавив, что при этом не нарушил закон, против принятия которого выступал.

Напомним, что на Украине закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты вступил в силу в июне прошлого года. Нарушителей закона ждет денежный штраф или административный арест.