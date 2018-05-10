Меню
Украина
Украинский нардеп обошел запрет на ношение георгиевских лент
Украина
Украинский нардеп обошел запрет на ношение георгиевских лент
Следующая новость
Загрузка...

    Украинский нардеп обошел запрет на ношение георгиевских лент

    57

    Украинский нардеп обошел запрет на ношение георгиевских лент

    Киев, 10 мая. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич рассказал, как смог обойти действующий на Украине запрет на ношение георгиевских лент.

    Как сообщает РИА Новости, парламентарий заявил, что жители Украины не имеют права отказываться от символов победы, однако дабы не нарушать закон, он перевязал букет гвоздик, который возложил на Могилу Неизвестного Солдата, двумя лентами – черной и оранжевой.

    «Я выразил протест относительно запрета георгиевской ленты. Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы», — заявил народный избранник, добавив, что при этом не нарушил закон, против принятия которого выступал.

    Напомним, что на Украине закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты вступил  в силу в июне прошлого года. Нарушителей закона ждет денежный штраф или административный арест.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.