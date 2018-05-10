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Тело пропавшего мальчика нашли в Бурятии
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    Тело пропавшего мальчика нашли в Бурятии

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    Тело пропавшего мальчика нашли в Бурятии

    Улан-Удэ, 10 мая. В Бурятии нашли погибшим двухлетнего ребенка.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД, об исчезновении ребенка стало известно четыре дня назад. В поисках приняли участие волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

    «Тело малыша было обнаружено сегодня рано утром рыбаками на косе в районе села Старое Татаурово», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

    Ребенка удалось опознать по одежде и приметам. Несколько дней назад мальчика оставили играть со сверстниками на улице, через некоторое время мальчик пропал. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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