Тело пропавшего мальчика нашли в Бурятии

Улан-Удэ, 10 мая. В Бурятии нашли погибшим двухлетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД, об исчезновении ребенка стало известно четыре дня назад. В поисках приняли участие волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

«Тело малыша было обнаружено сегодня рано утром рыбаками на косе в районе села Старое Татаурово», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ребенка удалось опознать по одежде и приметам. Несколько дней назад мальчика оставили играть со сверстниками на улице, через некоторое время мальчик пропал. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

