Сирийские ПВО сбили десятки израильских ракет

Дамаск (Сирия), 10 мая. Военный источник сообщил, что ПВО Сирийской арабской республики сбили десятки израильских ракет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА. Кроме того, по данным того же источника, большая часть выпущенных по территории Сирии израильских ракет не достигла цели.

«Остальные поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, как ранее сообщал ФАН, одна из выпущенных минувшей ночью израильтянами ракет по территории Сирийской арабской республики, попала в жилой комплекс в Дамаске, в результате чего были травмированы несколько человек.