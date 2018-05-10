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СМИ сообщили, что в результате израильского авиаудара в Сирии уничтожен радар
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    СМИ сообщили, что в результате израильского авиаудара в Сирии уничтожен радар

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    СМИ сообщили, что в результате израильского авиаудара в Сирии уничтожен радар

    Дамаск (Сирия), 10 мая. По данным ряда СМИ, в Сирии в результате израильского авиудара уничтожен радар.

    Об этом, со ссылкой на местные средства массовой информации, в Twitter-аккаунте информирует новостное агентство AFP. По данным другого агентства - сирийского национального агентства САНА, израильские ракеты поразили несколько военных объектов, а также склад боеприпасов.

    Кроме того, как ранее сообщал ФАН, одна из выпущенных минувшей ночью израильтянами ракет по территории САР, попала в жилой комплекс Мудамия, что в Дамаске. Есть раненые.
     

    Автор: Константин Терехов
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