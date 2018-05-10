Сирия: израильская ракета попала в жилой комплекс в Дамаске, есть пострадавшие

Дамаск (Сирия), 10 мая. По поступающим из Сирии данным стало известно, что одна из израильских ракет попала в жилой комплекс в Дамаске.

Как сообщается в Twitter-аккаунте SURA, одна из выпущенных минувшей ночью израильтянами ракет по территории Сирийской арабской республики, попала в жилой комплекс Мудамия, что в Дамаске.

По данным из учреждений здравоохранения, в результате попадания ракеты несколько человек были ранены. О тяжести полученных ранений пока сообщается. По предварительным данным, к счастью, никто не погиб.