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Сирия: израильская ракета попала в жилой комплекс в Дамаске, есть пострадавшие
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    Сирия: израильская ракета попала в жилой комплекс в Дамаске, есть пострадавшие

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    Сирия: израильская ракета попала в жилой комплекс в Дамаске, есть пострадавшие

    Дамаск (Сирия), 10 мая. По поступающим из Сирии данным стало известно, что одна из израильских ракет попала в жилой комплекс в Дамаске.

    Как сообщается в Twitter-аккаунте SURA, одна из выпущенных минувшей ночью израильтянами ракет по территории Сирийской арабской республики, попала в жилой комплекс Мудамия, что в Дамаске.

    По данным из учреждений здравоохранения, в результате попадания ракеты несколько человек были ранены. О тяжести полученных ранений пока сообщается. По предварительным данным, к счастью, никто не погиб.

    Автор: Константин Терехов
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