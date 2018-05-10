Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Восточную Гуту

Дамаск (Сирия), 10 мая. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии доставили гумпомощь жителям города Хазза в Восточной Гуте.

По словам руководителя группы Сергея Бикушева, на территории Восточной Гуты подобная акция была проведена впервые после освобождения от террористов. В дальнейшим гуманитарные акции пройдут в других населенных пунктах Восточной Гуты.

«Большое спасибо России, что не забываете про нас. Те продукты, которые сегодня вы сюда привезли, очень важны для нас. Сегодня в нашем городе уже нет войны, но проблем еще много», — рассказал РИА Новости житель Восточной Гуты Фархан Аттайр.

Жители города Хазза также получили медицинскую помощь. Ранее «Газета.ру» сообщала, что гуманитарные паузы в Восточной Гуте были введены в конце февраля по предложению российской стороны.