Меню
Весь мир
Сирия: ракеты Израиля поразили несколько военных объектов армии САР
Украина
Украинский нардеп обошел запрет на ношение георгиевских лент
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: ракеты Израиля поразили несколько военных объектов армии САР

    219

    Сирия: ракеты Израиля поразили несколько военных объектов армии САР

    Дамаск (Сирия), 10 мая. В результате авиаудара со стороны Израиля были поражены несколько военных объектов армии Сирии.

    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сирийское национальное агентство САНА. Сообщается, что  израильские ракеты поразили несколько военных объектов, а также склад боеприпасов.

    Напомним, что в настоящий момент в Дамаске полностью отключено энергоснабжение. По одной из версий это сделано намерено властями, чтобы погрузить Дамаск в темноту и сбить с толку военных Израиля.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.