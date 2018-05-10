Сирия: ракеты Израиля поразили несколько военных объектов армии САР

Дамаск (Сирия), 10 мая. В результате авиаудара со стороны Израиля были поражены несколько военных объектов армии Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сирийское национальное агентство САНА. Сообщается, что израильские ракеты поразили несколько военных объектов, а также склад боеприпасов.

Напомним, что в настоящий момент в Дамаске полностью отключено энергоснабжение. По одной из версий это сделано намерено властями, чтобы погрузить Дамаск в темноту и сбить с толку военных Израиля.