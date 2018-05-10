Националисты бросили «коктейль Молотова» в здание украинского телеканала

Киев, 10 мая. Участники акции протеста бросили в здание телеканала «Интер» «коктейль Молотова».

По информации местных СМИ, в акции протеста приняли участие порядка 30 человек. После того, как националисты кинули бутылку с зажигательной смесью, начался пожар. Его удалось потушить сотрудникам правоохранительных органов, передает RT.

В среду утром члены запрещенной в России организации «Национальный корпус» заблокировали здание редакции телеканала. Они хотели сорвать показ концерта в честь Дня Победы, сообщала «Газета.ру». Несмотря на протестную акцию, «Интер» показал праздничный концерт.