Сирия: в Дамаске полностью отключено электроснабжение

Дамаск (Сирия), 10 мая. Согласно поступающим из Сирии данным, в настоящий момент в Дамаске полностью отключено энергоснабжение.

Информация об этом размещена в Twitter-аккаунте Strategic Sentinel. По одной из версий, отключение электроэнергии связано с тем, что одна из ракет, выпущенных ВВС Израиля, попала в электрогенератор.

Однако более правдоподобной выглядит версия о том, что отключение света властями Сирии в столице САР было сделано намерено, чтобы погрузить Дамаск в темноту и сбить с толку израильских военных.

Напомним, что ранее на видеохостинге YuoTube опубликованы кадры перехвата в небе над столицей САР сирийскими ПВО ракет, выпущенных Израилем, встреченных аплодисментами очевидцев.