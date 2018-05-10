Меню
Весь мир
Сирия: в Дамаске полностью отключено электроснабжение
Украина
Украинский нардеп обошел запрет на ношение георгиевских лент
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: в Дамаске полностью отключено электроснабжение

    249

    Сирия: в Дамаске полностью отключено электроснабжение

    Дамаск (Сирия), 10 мая. Согласно поступающим из Сирии данным, в настоящий момент в Дамаске полностью отключено энергоснабжение.

    Информация об этом размещена в Twitter-аккаунте Strategic Sentinel. По одной из версий, отключение электроэнергии связано с тем, что одна из ракет, выпущенных ВВС Израиля, попала в электрогенератор.

    Однако более правдоподобной выглядит версия о том, что отключение света властями Сирии в столице САР было сделано намерено, чтобы погрузить Дамаск в темноту и сбить с толку израильских военных.

    Напомним, что ранее на видеохостинге YuoTube опубликованы кадры перехвата в небе над столицей САР сирийскими ПВО ракет, выпущенных Израилем, встреченных аплодисментами очевидцев.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.