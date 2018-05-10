Сирия: опубликовано видео перехвата ракет Израиля сирийскими ПВО

Дамаск (Сирия), 10 мая. На видеохостинге YuoTube опубликованы кадры перехвата сирийскими ПВО ракет, выпущенных Израилем.

Как следует из описания к видео, «в то время как израильтяне прячутся в своих бункерах, сирийцы на крышах аплодисментами встречают моменты перехвата ПВО израильских ракет в небе над Дамаском».

Напомним, что сегодня всю ночь поступали новости об обострении ситуации между Сирией и Израилем. Сообщается о том, что Израиль проводит авиаудары по территории Сирийской арабской республики.

В свою очередь армия САР также наносит удары по военным целям израильтян. Мало того, Израиль был вынужден применить американский ПРК «Патриот» из-за того, что система «Железный купол» оказалась не в состоянии перехватывать все ракеты, выпушенные со стороны САР.

