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Сирия: опубликовано видео перехвата ракет Израиля сирийскими ПВО
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    Сирия: опубликовано видео перехвата ракет Израиля сирийскими ПВО

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    Сирия: опубликовано видео перехвата ракет Израиля сирийскими ПВО

    Дамаск (Сирия), 10 мая. На видеохостинге YuoTube опубликованы кадры перехвата сирийскими ПВО ракет, выпущенных Израилем.

    Как следует из описания к видео, «в то время как израильтяне прячутся в своих бункерах, сирийцы на крышах аплодисментами встречают моменты перехвата ПВО израильских ракет в небе над Дамаском».

    Напомним, что сегодня всю ночь поступали новости об обострении ситуации между Сирией и Израилем. Сообщается о том, что Израиль проводит авиаудары по территории Сирийской арабской республики.

    В свою очередь армия САР также наносит удары по военным целям израильтян. Мало того, Израиль был вынужден применить американский ПРК «Патриот» из-за того, что система «Железный купол» оказалась не в состоянии перехватывать все ракеты, выпушенные со стороны САР.
     

    Автор: Константин Терехов
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