Генсек ООН отметил огромный вклад СССР в победу над фашизмом

Нью-Йорк, 10 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил огромный вклад Советского Союза в победу над фашизмом.

Как сообщает РИА Новости, об этом генсек международной организации заявил во время осмотра выставки, приуроченной к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Выставка прошла накануне в штаб-квартире ООН, свои стенды представили девять государств — членов СНГ, повествующие о вкладе каждой страны в борьбу с нацизмом в 1941-1945 годах.

«Я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия против нацизма, а также тому, что Советский Союз понес наибольшие жертвы — человеческие и другие, чтобы победить нацизм», — заявил Гутерреш.

Добавим, что участниками выставки стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. На презентацию пришли постпреды Украины, Венгрии, Словакии и представители других стран, а также Гутерреш.