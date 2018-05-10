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Весь мир
Генсек ООН отметил огромный вклад СССР в победу над фашизмом
Весь мир
Генсек ООН отметил огромный вклад СССР в победу над фашизмом
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    Генсек ООН отметил огромный вклад СССР в победу над фашизмом

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    Генсек ООН отметил огромный вклад СССР в победу над фашизмом

    Нью-Йорк, 10 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил огромный вклад Советского Союза в победу над фашизмом.

    Как сообщает РИА Новости, об этом генсек международной организации заявил во время осмотра выставки, приуроченной к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

    Выставка прошла накануне в штаб-квартире ООН, свои стенды представили девять государств — членов СНГ, повествующие о вкладе каждой страны в борьбу с нацизмом в 1941-1945 годах.

    «Я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия против нацизма, а также тому, что Советский Союз понес наибольшие жертвы — человеческие и другие, чтобы победить нацизм», — заявил Гутерреш.

    Добавим, что участниками выставки стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. На презентацию пришли постпреды Украины, Венгрии, Словакии и представители других стран, а также Гутерреш.

    Автор: Константин Терехов
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