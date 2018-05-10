Власти Крыма надеются наладить торговое судоходство с Сирией

Симферополь, 10 мая. Руководство Крыма надеется наладить торговое судоходство с Сирией.

По словам постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова, для торговли с Сирией будут использоваться морские порты.

«В Крыму пять портов, они недогружены. Мы можем задействовать всю портовую инфраструктуру, что дает нам определенную надежду на оживление торгового судоходства между Крымом и Сирией», — рассказал РИА Новости Мурадов.

Ранее во время Ялтинского международного экономического форма был поднят вопрос о восстановлении Сирии после войны, сообщала «Газета.ру». Делегация Сирии обсуждала вопросы, связанные с торговлей с Россией. С помощью крымских портов в Сирию могут поставляться строительные материалы, электронику и технику. Дамаск может поставляться овощи, фрукты и цитрусовые.