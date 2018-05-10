Меню
Весь мир
Сирия: СМИ сообщают о взрывах в Дамаске
Весь мир
Генсек ООН отметил огромный вклад СССР в победу над фашизмом
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: СМИ сообщают о взрывах в Дамаске

    180

    Сирия: СМИ сообщают о взрывах в Дамаске

    Дамаск (Сирия), 10 мая. СМИ сообщили о том, что в столице Сирийской арабской республики слышны взрывы.

    Об этом в своем Twitter-акккаунте сообщает информационное агентство AFP. Кроме того, согласно другим поступающим данным, сирийские Миг-29 в небе над Дамасков ведут бои против F-16 ВВС Израиля.

    Ранее, напомним, поступили сообщения о том, что израильская система ПРО «Железный купол» оказалась не в состоянии перехватывать все ракеты, выпушенные со стороны САР, в связи с чем была использована американская ПРК «Патриот».
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.