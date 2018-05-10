Сирия: СМИ сообщают о взрывах в Дамаске

Дамаск (Сирия), 10 мая. СМИ сообщили о том, что в столице Сирийской арабской республики слышны взрывы.

Об этом в своем Twitter-акккаунте сообщает информационное агентство AFP. Кроме того, согласно другим поступающим данным, сирийские Миг-29 в небе над Дамасков ведут бои против F-16 ВВС Израиля.

Ранее, напомним, поступили сообщения о том, что израильская система ПРО «Железный купол» оказалась не в состоянии перехватывать все ракеты, выпушенные со стороны САР, в связи с чем была использована американская ПРК «Патриот».

