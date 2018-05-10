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Туск назвал дату проведения саммита Евросоюза и Украины
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    Туск назвал дату проведения саммита Евросоюза и Украины

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    Туск назвал дату проведения саммита Евросоюза и Украины

    Брюссель, 10 мая. Названа дата проведения следующего саммита Евросоюза и Украины.

    По словам главы Евросовета Дональда Туска, встреча состоится 9 июля. 

    «С президентом Порошенко готовимся к нашему следующему саммиту ЕС-Украина 9 июля», — написал Туск на своей странице в социальной сети.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Туск встретился с украинским лидером Петром Порошенко в Ахене в Германии. Политики обсудили ряд вопросов сотрудничества, также президент Украине рассказал Туску о ситуации в Донбассе.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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