Стало известно об использовании Израилем ПРК «Патриот» при отражении ударов Сирии

Дамаск (Сирия), 10 мая. Стало известно о том, что армия Израиля при отражении ударов со стороны Сирии использует американский противоракетный комплекс «Патриот».

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Brasco_Aad. Дело в том, что израильская система ПРО «Железный купол» оказалась не в состоянии перехватывать все ракеты, выпущенные со стороны Сирийской арабской республикой.

Напомним, что ранее сирийский депутат Фарес Шехаби в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter написал, что именно армия САР, а не Иран, обстреляла израильские позиции.