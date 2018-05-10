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Стало известно об использовании Израилем ПРК «Патриот» при отражении ударов Сирии
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    Стало известно об использовании Израилем ПРК «Патриот» при отражении ударов Сирии

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    Стало известно об использовании Израилем ПРК «Патриот» при отражении ударов Сирии

    Дамаск (Сирия), 10 мая. Стало известно о том, что армия Израиля при отражении ударов со стороны Сирии использует американский противоракетный комплекс «Патриот».

    Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Brasco_Aad. Дело в том, что израильская система ПРО «Железный купол» оказалась не в состоянии перехватывать все ракеты, выпущенные со стороны Сирийской арабской республикой.

    Напомним, что ранее сирийский депутат Фарес Шехаби в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter написал, что именно армия САР, а не Иран, обстреляла израильские позиции.

    Автор: Константин Терехов
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