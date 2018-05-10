Госдеп прокомментировал сообщения об обстреле позиций Израиля
Вашингтон, 10 мая. Власти Соединенных Штатов Америки прокомментировали сообщения об обстреле израильских позиций на Голанских высотах.
Как рассказал РИА Новости представитель Госдепа, Вашингтон поддерживает власти Израиля в его праве на защиту.
«Мы в курсе сообщений о том, что около 20 снарядов были выпущены в сторону Израиля. Мы советуем вам обратиться к правительству Израиля за дополнительной информации», — ответили в Госдепе.
Ранее власти Израиля заявили, что позиции на Голанских высотах были атакованы Ираном, сообщала «Газета.ру».