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Сирия: власти заявили, что удар по Израилю был нанесен Дамаском, а не Тегераном
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    Сирия: власти заявили, что удар по Израилю был нанесен Дамаском, а не Тегераном

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    Сирия: власти заявили, что удар по Израилю был нанесен Дамаском, а не Тегераном

    Дамаск (Сирия), 10 мая. Депутат сирийского парламента Фарес Шехаби опроверг сообщения о том, что удар по территории Израиля был нанесен Ираном.

    Об этом парламентарий написал в своем Twitter, заявив, что удары наносились силами сирийской армии, и являются ответом на удар Израиля по городу Аль-Баас, который расположен неподалеку от Аль-Кунейтры.

    Напомним, ранее сообщалось об ударах артиллерии Израиля по территории Сирийской Арабской Республики. После того, как израильские силы обстреляли Сирию с Голанских высот, армия САР нанесла ответный удар по военным позициям Израиля. 

    Спустя некоторое время, военно-воздушные силы Израиля приступили нанесению множественных ударов по позициям сирийской армии на юге Сирии.

    Автор: Константин Терехов
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