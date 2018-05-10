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Сирия: в Сети появилась фотография израильской ракеты, сбитой над Голанскими высотами
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    Сирия: в Сети появилась фотография израильской ракеты, сбитой над Голанскими высотами

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    Сирия: в Сети появилась фотография израильской ракеты, сбитой над Голанскими высотами

    Дамаск, 10 мая. В Сети была опубликована фотография израильской ракеты, которая была сбита сирийскимПВО над Голанскими высотами. Фотографию публикует Telegram-канал Astra Militarum.

    Сирийским расчетам ПВО удалось сбить несколько ракет во время очередного удара Израиля по территории Сирии. Фотография одной из таких ракет была выложена в Сеть.

    Сирия: в Сети появилась фотография израильской ракеты, сбитой над Голанскими высотами

    Напомним, ранее сообщалось об ударах израильской артиллерии и бронетехники по территории Сирии поздно вечером в эту среду. После того, как израильские силы обстреляли Сирию с Голанских высот, сирийская армия нанесла ответный удар по военным позициям Израиля. Спустя некоторое время, ВВС Израиля приступили нанесению множественных ударов по позициям САА на юге Сирии.

    Ранее, в ночь на 9 мая, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по иранским силам в пригороде Дамаска. Ракеты были запущены из воздушного пространства Ливана.

     

    Автор: Антон Зарубин
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