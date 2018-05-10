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Сирия: стали известны объекты на Голанских высотах, в которые целилась САА
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    Сирия: стали известны объекты на Голанских высотах, в которые целилась САА

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    Сирия: стали известны объекты на Голанских высотах, в которые целилась САА

    Дамаск, 10 мая. Стали известны объекты, в которые целились сирийские войска во время обстрела Голанских высот в ответ на удары Израиля по территории Сирии. Их список приводит Telegram-канал Astra Militarum.

    По данным автора канала, САА запустила свои ракеты по следующим целям: военному разведывательному центру, пункту пограничной службы, двум военным центрам РЭБ, станции связи, вертолетной площадке, штабу регионального военного командования 810-й бригады ЦАХАЛа, штабу командования в Хермоне, дому офицеров и пункту ПВО.

    Пока нет данных о том, насколько успешно были поражены эти цели. Представители израильских властей утверждают, что жертв в результате сирийской контратаки не были.

    Напомним, что израильские войска в очередной раз обстреляли территорию Израиля. В ответ САА провела ракетный обстрел Голанских высот.

    Автор: Антон Зарубин
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