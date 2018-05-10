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Сирия: база «Хезболлы» в Аль-Баасе задета серией израильских авиаударов
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    Сирия: база «Хезболлы» в Аль-Баасе задета серией израильских авиаударов

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    Сирия: база «Хезболлы» в Аль-Баасе задета серией израильских авиаударов

    Дамаск, 10 мая. База движения «Хезболла» в районе города Аль-Баас была задета серией ударов, нанесенных Израилем по сирийской территории. Об этом сообщают сирийские СМИ.

    По сообщениям сирийских СМИ, среди целей израильских ударов по территории Сирии была и база движения «Хезболлы» в городе Аль-Баас. Пока что нет достоверной информации о повреждениях, полученных базой или потерях среди личного состава «Хезболлы», пишет «Газета.ru».

    Напомним, что в ночь на 9 мая ВВС Израиля выполнили атаку по целям на территории Сирии из воздушного пространства Ливана. Спустя сутки, израильские силы провели артиллерийский обстрел сирийской территории с Голанских высот. После того, как Сирия нанесла ответный удар по Голанским высотам, израильская авиация приступила к новым авиаударам по позициям САА на юге страны.

    Автор: Антон Зарубин
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