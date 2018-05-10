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Сирия: ССА и «Джебхат ан-Нусра» наступают под прикрытием израильских ударов по САА
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    Сирия: ССА и «Джебхат ан-Нусра» наступают под прикрытием израильских ударов по САА

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    Сирия: ССА и «Джебхат ан-Нусра» наступают под прикрытием израильских ударов по САА

    Дамаск, 10 мая. Боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России), а также поддерживаемые Израилем боевики из группировки ССА, начали наступление на сирийские войска в провинции Эль-Кунейтра.

    Воспользовавшись атакой Израиля на позиции сирийских войск, боевики перешли в наступление. Сообщается о тяжелых столкновениях между сирийскими силами и отрядами боевиков, сообщает «Газета.ru».

    Ранее ФАН приводил слова старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук Бориса Долгова, указавшего на тот факт, что ССА и «Джебхат ан-Нусра» получают поддержку Израиля. Отметим также, что это не первый случай, когда боевики пытаются захватить Хадер. Например, 2 ноября 2017 года боевики ССА и «Джебхат ан-Нусры» начали наступление после того, как на въезде в город Хадер, расположенный вблизи оккупированной Израилем территории Голанских высот, подорвал себя смертник.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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