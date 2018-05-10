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Сирия: ПВО САА отражает воздушную атаку Израиля под Аль-Кунейтрой
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    Сирия: ПВО САА отражает воздушную атаку Израиля под Аль-Кунейтрой

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    Сирия: ПВО САА отражает воздушную атаку Израиля под Аль-Кунейтрой

    Дамаск, 10 мая. Система противовоздушной обороны Сирии отражает воздушную атаку Израиля в районе города Аль-Кунейтра, расположенного в сорока километрах от Дамаска. Об этом сообщает агентство САНА.

    По данным сирийского СМИ, в настоящий момент расчеты ПВО Сирии «ведут огонь по воздушным целям противника», сообщает «Газета.ru».

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля, предположительно, наносят удары по 10-й бригаде сирийской армии в пригороде Дамаска Катна. Кроме того, израильские силы, расположенные на Голанских высотах обстреляли город Аль-Баас, расположенные неподалеку от Аль-Кунейтры. А в ночь на 9 мая ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Ливана и нанесли удар по пригороду Дамаска, где, вероятно, располагались иранские войска. Представители Сирии уже предупредили  Израиль, что каждый удар по Сирии будет вызывать ответный обстрел позиций ВС Израиля.
     

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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