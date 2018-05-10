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Сирия: ВВС Израиля начали наносить удары по 10-й бригаде САА в Катне
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Сирия: база «Хезболлы» в Аль-Баасе задета серией израильских авиаударов
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    Сирия: ВВС Израиля начали наносить удары по 10-й бригаде САА в Катне

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    Сирия: ВВС Израиля начали наносить удары по 10-й бригаде САА в Катне

    Дамаск, 10 мая. Израиль начал наносить множественные авиаудары по 10-й бригаде сирийской армии в Катне – пригороде Дамаска. Удары последовали после того, как власти Израиля обвинили Иран в запуске 20 ракет по Голанским высотам.

    Ранее Израиль обвинил иранские силы в Сирии в нанесении удара по контролируемым Израилем Голанским высотам. По данным израильских властей, речь шла о двадцати ракетах, часть из которых была перехвачена.

    Удары по Голанским высотам были исполнены после многочисленных обстрелов сирийской территории израильскими войсками. Расположенная на контролируемых Израилем Голанских высотах артиллерия и бронетехника провела обстрел сирийского города Аль-Баас. Кроме того, за день до этого, израильские самолеты нанесли удар из воздушного пространства Ливана по позициям иранских сил под Дамаском. Министерство обороны Израиля отказалось комментировать данные инциденты.

     

    Автор: Антон Зарубин
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