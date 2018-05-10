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Сирия: САА уничтожила на Голанских высотах установку для запуска крылатых ракет
Новости Сирии
Сирия: база «Хезболлы» в Аль-Баасе задета серией израильских авиаударов
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    Сирия: САА уничтожила на Голанских высотах установку для запуска крылатых ракет

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    Сирия: САА уничтожила на Голанских высотах установку для запуска крылатых ракет

    Дамаск, 10 мая. В ходе обстрела Голанских высот, сирийской армии удалось уничтожить израильскую установку для запуска крылатых ракет. Об этом сообщают сирийские СМИ.

    Как сообщает, установка была уничтожена при помощи управляемой противотанковой ракеты.

    Израильские войска в ночь на четверг провели очередной обстрел сирийской территории, используя артиллерию и бронетехнику на Голанских высотах. Наиболее интенсивным обстрел был в районе сирийского города Аль-Баас.

    В ответ сирийские силы нанесли ракетный удар по Голанским высотам. Представитель сирийской армии уже заявил, что каждый обстрел Израилем сирийской территории будет приводит к ответному удару по Израилю.

    За сутки до этого, Израиль нанес ракетный удар по пригороду Дамаска, использовав свои самолеты в воздушном пространстве Ливана. А в начале апреля предположительно израильские самолеты нанесли удар по авиабазе Т-4 в Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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