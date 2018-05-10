Пушков высмеял Порошенко, который «подписал» акт о капитуляции Германии

Москва, 10 мая. Член Совета Федерации Алексей Пушков с иронией ответил на новость украинского телеканала, в эфире которого заявили, что президент Петр Порошенко участвовал в подписании акта о капитуляции Германии.

Сенатор припомнил украинскому лидеру высказывание насчет основания Москвы, когда Порошенко сказал, что «киевские власти приняли опрометчивое решение».

«Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93–95 лет. Это также подтверждает его тезис, что «древнеукраинские князья» издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы», — написал Пушков на своей странице в социальной сети.

Ранее Порошенко осудили за высказывание о победе украинскими солдатами нацизма. В России отметили, что не стоит отделять солдат с Украины от советской армии, сообщает «Газета.ру».

