Сирия пообещала отвечать на каждый удар Израиля – СМИ

Дамаск, 10 мая. Дальнейшие удары Израиля по сирийской территории будут приводить к ответным обстрелам, сообщает сирийский канал Mayadeen TV, ссылаясь на источник в ВС Сирии.

По словам представителя сирийской армии, Сирия будет отвечать на каждую следующую атаку Израиля, причем в большем масштабе. Таким образом, сирийский военный прокомментировал удары сирийской артиллерии и бронетехники по территории Сирии, имевшие место в эту среду. После того, как израильские силы обстреляли Сирию с Голанских высот, сирийская армия нанесла ответный удар по военным позициям Израиля.

Ранее, в ночь на 9 мая, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по иранским силам в пригороде Дамаска. Ракеты были запущены из воздушного пространства Ливана, пишет «360».

Напомним также, что в начале апреля СМИ сообщали о возможной причастности Израиля к атаке на авиабазу Т-4 в Хомсе. В израильском минобороны эту информацию отказались комментировать, сообщает «Газета.ru».