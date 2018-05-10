Меню
Новости Сирии
Сирия пообещала отвечать на каждый удар Израиля – СМИ
Новости Сирии
Сирия: база «Хезболлы» в Аль-Баасе задета серией израильских авиаударов
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия пообещала отвечать на каждый удар Израиля – СМИ

      /  Обновлено: 
    219

    Сирия пообещала отвечать на каждый удар Израиля – СМИ

    Дамаск, 10 мая. Дальнейшие удары Израиля по сирийской территории будут приводить к ответным обстрелам, сообщает сирийский канал Mayadeen TV, ссылаясь на источник в ВС Сирии.

    По словам представителя сирийской армии, Сирия будет отвечать на каждую следующую атаку Израиля, причем в большем масштабе. Таким образом, сирийский военный прокомментировал удары сирийской артиллерии и бронетехники по территории Сирии, имевшие место в эту среду. После того, как израильские силы обстреляли Сирию с Голанских высот, сирийская армия нанесла ответный удар по военным позициям Израиля.

    Ранее, в ночь на 9 мая, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по иранским силам в пригороде Дамаска. Ракеты были запущены из воздушного пространства Ливана, пишет «360».

    Напомним также, что в начале апреля СМИ сообщали о возможной причастности Израиля к атаке на авиабазу Т-4 в Хомсе. В израильском минобороны эту информацию отказались комментировать, сообщает «Газета.ru».

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.