Израиль сообщил о 20 ракетах, выпущенных иранскими силами по Голанским высотам

Иерусалим, 10 мая. Иранские силы в Сирии выпустили двадцать ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам, сообщает израильское радио «Галей Цахал» со ссылкой на армию. По данным радиостанции, потерь в результате обстрела нет.

Представитель Сил обороны Израиля заявил, что его ведомство рассматривает произошедшее, как «атаку со стороны Ирана» и намеренно отнестись к ней «серьезно».

Напомним, что Израиль уже второй день подряд проводит обстрелы сирийской территории. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли удары по иранским силам в пригороде Дамаска, а спустя сутки израильская артиллерия и бронетехника, расположенные на Голанских высотах, провели обстрел сирийского города Аль-Баас. В ответ сирийские части обстреляли позиции израильской армии на Голанских высотах.