Меню
Новости Сирии
Израиль сообщил о 20 ракетах, выпущенных иранскими силами по Голанским высотам
Новости Сирии
Сирия пообещала отвечать на каждый удар Израиля – СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Израиль сообщил о 20 ракетах, выпущенных иранскими силами по Голанским высотам

    48

    Израиль сообщил о 20 ракетах, выпущенных иранскими силами по Голанским высотам

    Иерусалим, 10 мая. Иранские силы в Сирии выпустили двадцать ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам, сообщает израильское радио «Галей Цахал» со ссылкой на армию. По данным радиостанции, потерь в результате обстрела нет.

    Представитель Сил обороны Израиля заявил, что его ведомство рассматривает произошедшее, как «атаку со стороны Ирана» и намеренно отнестись к ней «серьезно».

    Напомним, что Израиль уже второй день подряд проводит обстрелы сирийской территории. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли удары по иранским силам в пригороде Дамаска, а спустя сутки израильская артиллерия и бронетехника, расположенные на Голанских высотах, провели обстрел сирийского города Аль-Баас. В ответ сирийские части обстреляли позиции израильской армии на Голанских высотах.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.