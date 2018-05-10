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Сирены тревоги сработали на границе Сирии и Израиля
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    Сирены тревоги сработали на границе Сирии и Израиля

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    Сирены тревоги сработали на границе Сирии и Израиля

    Тель-Авив, 10 мая. На территории Голанских высот, которая находится под контролем Израиля, сработала сирена.

    Как сообщили в пресс-службе армии Израиля, воздушная тревога может быть связана с обстрелом с территории Сирии.

    «Тревога прозвучала на Голанских высотах. Обстоятельства выясняются», — сказано в сообщении израильского военного ведомства, передает «Газета.ру».

    Позднее представители армии сообщили израильским СМИ, что ракеты были выпущены иранскими силами. Отметим, что сигнал тревоги звучит на территории Голан не только во время целенаправленных обстрелов, но и во время случайных перелетов снарядов.

    Автор: Настасья Шеркунова
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