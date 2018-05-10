Действия Украины по высылке журналистов нарушили международные соглашения – посольство РФ

Киев, 10 мая. Власти Украины, выславшие из страны журналистов телеканала «Россия» и Первого канала Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву, нарушили своими действиями международные соглашения, заявило посольство РФ на Украине.

Украинские власти запретили им въезд в страну на три года. Киев обвинил российских журналистов в том, что те якобы планировали снять 9 мая на Украине видеоматериалы «для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».

Диппредставительство России призвало Киев не допускать дальнейшей высылки российских журналистов.

«Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога», — гласит сообщает посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что действия Украины грубо нарушают взятые ею на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова и выражения взглядов.