Меню
Украина
Действия Украины по высылке журналистов нарушили международные соглашения – посольство РФ
Новости Сирии
Сирия пообещала отвечать на каждый удар Израиля – СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Действия Украины по высылке журналистов нарушили международные соглашения – посольство РФ

    45

    Действия Украины по высылке журналистов нарушили международные соглашения – посольство РФ

    Киев, 10 мая. Власти Украины, выславшие из страны журналистов телеканала «Россия» и Первого канала Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву, нарушили своими действиями международные соглашения, заявило посольство РФ на Украине.

    Украинские власти запретили им въезд в страну на три года. Киев обвинил российских журналистов в том, что те  якобы планировали снять 9 мая на Украине видеоматериалы «для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».

    Диппредставительство России призвало Киев не допускать дальнейшей высылки российских журналистов.

    «Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога», — гласит сообщает посольства в Twitter.

    В посольстве отметили, что действия Украины грубо нарушают взятые ею на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова и выражения взглядов.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.