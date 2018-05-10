Букмекеры назвали вероятных победителей Евровидения

Лиссабон, 10 мая. Букмекеры составили список фаворитов Евровидения. Согласно сводке главных букмекерских контор, больше всего шансов на победу у кипрской исполнительницы Элени Форейре, а также Александра Рыбака из Норвегии и Нетты из Израиля.

В этом году на сцену Евровидения в первом полуфинале вышли 19 стран и лишь десять из них продолжат состязание в финале, который пройдет в эту субботу. Самую активную поддержку зрителей получили представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.

На данный момент фаворитом конкурса с точки зрения букмекеров является певицы с Кипра Ферейре, выступающая с песней Fuego. На втором месте норвежский исполнитель Александр Рыбак, уже побеждавший на конкурсе в 2009 году. Третье место занимает израильтянка Нетта.

Россию на конкурсе представляет Юлия Самойлова, однако ее букмекеры поместили лишь на 24-ю позицию. В то же время, в первую десятку вошли также представители Франции, Швеции, Литвы, Эстонии, Чехии, Болгарии и Молдавии.

