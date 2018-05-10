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Украинский канал «Интер» показал концерт ко Дню Победы, несмотря на угрозы радикалов
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    Украинский канал «Интер» показал концерт ко Дню Победы, несмотря на угрозы радикалов

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    Украинский канал «Интер» показал концерт ко Дню Победы, несмотря на угрозы радикалов

    Киев, 10 мая. Украинский канал «Интер» провел показ концерта ко Дню Победу, несмотря на акции радикалов, устроенных у главного офиса телеканала в Киеве.

    Ранее «Интер» опубликовал в Сети отрывки концерта. Ведущие телеканала напомнили, что жертвами фашистов в годы войны стали 8 миллионов украинцев и заявили, что нельзя допустить, чтобы именами фашистских преступников называли улицы украинских городов, а их портреты – носились во время факельных шествий в Киеве. В ответ радикалы начали акции у двух офисов «Интера», требуя не показывать в эфире концерт ко Дню Победы, названный ими «пропагандистским контентом».

    Несмотря на угрозы радикалов, «Интер» выпустил концерт «Победа одна на всех» в эфир. Радикалы уже заявили, что намерены предпринять ответные действия. По последним сообщениям, сторонники радикальной экстремисткой партии «Национальный корпус» заблокировали два офиса «Интера» в Киеве, а также бросили в одно из зданий бутылку с зажигательной смесью.

     

    Автор: Антон Зарубин
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