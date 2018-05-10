Сирия: очевидцы сообщают об обстреле Израилем города Аль-Баас

Дамаск, 10 мая. Очевидцы сообщают о серии взрывов в районе сирийского города Аль-Баас. По данным местных источников, израильская бронетехника и артиллерия наносят удары по позициям сирийской армии.

Аль-Баас находится на юге Сирии возле Голанских высот, занятых израильской армией. Как сообщают очевидцы, сейчас ВС Израиля ведут обстрел военных позиций в непосредственной близости от города.

Напомним, что на прошлой неделе боевики, действующие в районе Голанских высот, провели ракетный обстрел Аль-Бааса, выпустив несколько ракет по северным окраинам города.