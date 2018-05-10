Сирия: очевидцы сообщают об обстреле Израилем города Аль-Баас
Дамаск, 10 мая. Очевидцы сообщают о серии взрывов в районе сирийского города Аль-Баас. По данным местных источников, израильская бронетехника и артиллерия наносят удары по позициям сирийской армии.
Аль-Баас находится на юге Сирии возле Голанских высот, занятых израильской армией. Как сообщают очевидцы, сейчас ВС Израиля ведут обстрел военных позиций в непосредственной близости от города.
Напомним, что на прошлой неделе боевики, действующие в районе Голанских высот, провели ракетный обстрел Аль-Бааса, выпустив несколько ракет по северным окраинам города.
#Pt. Several explosions heard in area of Baath City. Local sources say #Israel|i tanks/artillery hit few military positions. pic.twitter.com/ZVjzPlzadq— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 9, 2018