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Сирия: очевидцы сообщают об обстреле Израилем города Аль-Баас
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    Сирия: очевидцы сообщают об обстреле Израилем города Аль-Баас

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    Сирия: очевидцы сообщают об обстреле Израилем города Аль-БаасДамаск, 10 мая. Очевидцы сообщают о серии взрывов в районе сирийского города Аль-Баас. По данным местных источников, израильская бронетехника и артиллерия наносят удары по позициям сирийской армии.

    Аль-Баас находится на юге Сирии возле Голанских высот, занятых израильской армией. Как сообщают очевидцы, сейчас ВС Израиля ведут обстрел военных позиций в непосредственной близости от города.

    Напомним, что на прошлой неделе боевики, действующие в районе Голанских высот, провели ракетный обстрел Аль-Бааса, выпустив несколько ракет по северным окраинам города.

     

    Автор: Антон Зарубин
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