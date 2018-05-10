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Глава МИД Латвии назвал провокацией нападение на посольство в Москве
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    Глава МИД Латвии назвал провокацией нападение на посольство в Москве

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    Глава МИД Латвии назвал провокацией нападение на посольство в Москве

    Рига, 10 мая. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выступил с заявлением, в котором рассказал, что латвийское посольство в Москве подверглось нападению. Он пообещал, что Латвия подаст ноту МИД России.

    В своем заявлении, Ринкевич потребовал от России обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства Латвии.

    «Такие провокации недопустимы, России необходимо действовать соответственно», – заявил он.    

    Ранее стало известно, что незарегистрированная партия «Другая Россия» сообщила, что ее активисты забросали латвийское посольство в знак протеста против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, который активно выступает за возвращение преподавания на русском языке.

    Напомним, в марте латвийский сейм утвердил поправки к закону «Об образовании», которые международное сообщество признало дискриминирующими права нацменьшинств

    Автор: Антон Зарубин
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