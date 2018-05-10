Миллионное шествие «бессмертных фронтовиков» отгремело в центре столицы. ФАН-ТВ

Не успел отгреметь военный парад, а жители столицы уже стягиваются к назначенному месту. 9 мая Ленинградский проспект дает старт общероссийской акции. В Москве восьмой по счету «Бессмертный полк» вывел на центральные улицы столицы сотни тысяч людей.

На участниках – народные костюмы, гимнастерки, бескозырки, в руках — флаги и, конечно, портрет-транспарант или фотография своего героя.

«Это наш дедушка, Сухов Сергей Сергеевич, рядовой связист, получил много наград, одна из главных – за славу, потому что он был рядовым», — рассказывает москвич Сергей Федосеев.

В строй «Бессмертного полка» встают все – от ветеранов до самых маленьких потомков победителей.

«Мой прадед прошел всю войну, дважды был ранен, контужен. Он был водителем на «Дороге жизни», прошел всю войну до Берлина, вернулся домой. У каждого есть свой герой в жизни, которому мы пытаемся все подражать. Я полностью горжусь своим прадедом», — говорит курсант Колледжа полиции Вадим Виноградов.

«С первого дня войны служил в западной Белоруссии. Потом в диверсионной группе, потом в воздушно-десантных войсках. Окончил войну 11 мая в Бельзене, — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Корякин, и добавляет, — я только жалею, что моих товарищей рядом нет».

Из колонок гремят «Катюша» и «Смуглянка», на экранах — кадры военной хроники. И вот, людское море, усыпанное фотографиями героев, выливается на Красную площадь. Участники акции заполняют трибуны рядом с ветеранами.

«Я плачу, потому что это я сама пережила войну. Я сама — ветеран Великой Отечественной, труженик тыла. Столько погибло! Это память героев!» — уверена ветеран Великой отечественной войны, труженик тыла Нина Балашева.

«Бессмертный полк» собрал в столице больше миллиона участников. И побил собственный рекорд. Торжественное шествие завершилось на Москворецкой набережной и Большом Москворецком мосту.