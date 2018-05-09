Сирия: сообщается о необычной активности ВВС Израиля на юге страны

Дамаск, 9 мая. В районе города сирийского города Эль-Кунейтра наблюдается активность ВВС Израиля. По неподтвержденным данным, израильские самолеты выпустили как минимум одну ракету по сирийской территории.

Ряд аккаунтов в Twitter сообщают о высокой активности израильских ВВС на юге Сирии. Официального подтверждения об авиаударах пока не поступала, но некоторые аккаунты сообщают о запущенных израильскими самолетами ракетами.

Напомним, что в ночь со вторника на среду ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по пригороду Дамаска, предположительно целясь в позиции иранских сил на территории Сирии. Отмечается, что израильские самолеты произвел пуск ракет из воздушного пространства Ливана. Министерство обороны Израиля никак не прокомментировало удары по сирийской территории.

Heavy #Israeli flights in the Quneitra countryside now — Kevork Almassian (@KevorkAlmassian) May 9, 2018