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Новости Сирии
Сирия: сообщается о необычной активности ВВС Израиля на юге страны
Новости Сирии
Сирия: сообщается о необычной активности ВВС Израиля на юге страны
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    Сирия: сообщается о необычной активности ВВС Израиля на юге страны

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    Сирия: сообщается о необычной активности ВВС Израиля на юге страны

    Дамаск, 9 мая. В районе города сирийского города Эль-Кунейтра наблюдается активность ВВС Израиля. По неподтвержденным данным, израильские самолеты выпустили как минимум одну ракету по сирийской территории.

    Ряд аккаунтов в Twitter сообщают о высокой активности израильских ВВС на юге Сирии. Официального подтверждения об авиаударах пока не поступала, но некоторые аккаунты сообщают о запущенных израильскими самолетами ракетами.

    Напомним, что в ночь со вторника на среду ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по пригороду Дамаска, предположительно целясь в позиции иранских сил на территории Сирии. Отмечается, что израильские самолеты произвел пуск ракет из воздушного пространства Ливана. Министерство обороны Израиля никак не прокомментировало удары по сирийской территории.

     

    Автор: Антон Зарубин
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