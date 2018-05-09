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Суд в США огласил российской компании обвинения по делу о «вмешательстве» в выборы
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    Суд в США огласил российской компании обвинения по делу о «вмешательстве» в выборы

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    Суд в США огласил российской компании обвинения по делу о «вмешательстве» в выборы

    Вашингтон, 9 мая. Окружной суд федерального округа Колумбия официально огласил обвинения в адрес российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которой инкриминируются попытки вмешаться в выборы президента США в 2016 год.

    Представляющий интересы компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, адвокат Эрик Дюбелье заявил, что его клиент не считает себя виновными. Иск был подан также в отношении компаний «Агентство интернет-исследований», «Конкорд Кейтеринг» и еще 13 граждан РФ, однако Дюбелье представляет только компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

    В целом, прошедшее 9 мая заседание является техническим. По мнению экспертов, больше информации может дать следующее заседание, которое состоится 16 мая. Ожидается, что именно на нем будет оглашена официальная позиция спецпрокурора Мюллера, ведущего дело о якобы имевшем место российском вмешательстве.

    Автор: Антон Зарубин
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