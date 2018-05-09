Фашизм не прошел: тысячи одесситов вышли на «Бессмертный полк»

Праздник 9 Мая комом в горле стоит у киевских властей. Общая победа народов Советского Союза тем и плоха, что была общей. А вся политика Киева направлена как раз на отрицание общей истории, разъединение братских народов.

У алкаша Пети в календаре праздник 22 июня. — Зять ВВП (@KYablochkin) May 8, 2018

Накануне президент Украины Петр Порошенко назвал «Бессмертный полк» элементом «гибридной войны» против Украины.

Этот тип ничтожен даже в своём предательстве... — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) May 8, 2018

По словам главы Украины, таким способом Москва «борется против всего мира».

«Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского союза, против Соединенных Штатов и против других стран, и собственно говоря, против всего мира», — сказал Порошенко.

Но чем старательнее киевские власти пытаются очернить подвиг советского народа, тем больше одесситов выходит на Аллею славы, чтобы сказать «спасибо деду за Победу!».

Донбасс мы с тобой!

Аллея Славы в Одессе!

Одесса- Русский город! pic.twitter.com/Zk9oFIsu8M — Кот Лаврова (@KotLavrova) May 9, 2018

Попытки политиков заменить День Победы днем примирения терпят крах.

ОДЕССА ОПРЕДЕЛИЛАСЬ! 8 мая - День памяти и примирения чиновников. 9 мая - праздник народа, праздник Победы! — Вадим Шкаровский (@Shkarovskiy_V) May 9, 2018

Если 8 мая получилось сугубо официозным праздником, то 9 мая по зову сердца вышли десятки тысяч одесситов. Горожане пели песни военных лет, благодарили друг друга за участие в светлом празднике.

Скандировали «Донбасс, мы с тобой!», «Россия! Россия!». Вспомнили одесситы и о каждом городе-герое. Упомянули Георгия Жукова — Маршала Победы.

На Аллею Славы пришли и радикалы. Их цели совсем иные. Националисты улыбаются во все зубы, высмеивая участников марша. И действительно. Что может быть смешнее миллионов украинцев, положивших жизни на борьбу с фашизмом?

Неонацисты «патрулируют» шествие. Следят, чтобы не было запрещенной символики — Знамени Победы, герба Советского Союза.

Будучи неотъемлемой частью власти, местная полиция выполняет свою роль. За красные флаги в День Победы одесситы поплатятся свободой.

Житель Одессы и обитатель одного из ее пригородов, села Фонтанка, доставлены в полицию за вывешивание в День Победы красных флагов в окнах своих жилищ.

Один из задержанных вывесил красный флаг из окна своей квартиры на улице Армейской, другой — на балконе своего дома в Фонтанке. Оба они задержаны. Открыто уголовное производство по ст. 436–1 (распространение советской символики и пропаганда коммунистического режима). Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.

— Некоторые участники акции скандируют: "Донбасс, мы с тобой", "Одесса — город-герой", "Одесса — русский город" и даже "Слава президенту Путину", — говорится в материале. — Одного из кричавших задержала полиция.https://t.co/joKtJCmBO2 pic.twitter.com/3Oaifj5bIh — ВИКТОР (@888VICTO888) May 9, 2018

Аналогичное наказание грозит и мужчине, прикрепившему флаг с серпом, молотом и надписью «На Берлин» на свой автомобиль.

Не обошлось без неприятных инцидентов и во время шествия «Бессмертного полка». Один из участников марша нес портрет своего деда с изображением, похожим на «Георгиевскую ленточку» — запрещенный на Украине символ. Полиция задержала «злоумышленника», вызвав на себя волну ненависти одесситов.

Одесситы ,я вас люблю ! — Елена К. (@kkeaiss) May 9, 2018

Однако некоторые полицейские помнят, что у них тоже были бабушки и дедушки. Один из них вступает в диалог с возмущенными одесситами. Правоохранитель рассказал, что почитает День Победы. Полицейский также отрицал бездействие силовиков в отношении радикалов. По его словам, у националистов были изъяты газовый баллончик, а также несколько колюще-режущих предметов.

Настав час хороших позначок на фото в фб pic.twitter.com/xViMhIXiyB — Сергій Стерненко (@sternenko) May 9, 2018

Силовик добавил, что утром вместе с коллегами они возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. К беседе подключается мужчина средних лет. — Побольше бы таких людей, как Вы, и День милиции на Украине снова стал бы праздником.

И правда. Побольше бы таких людей. Украина тогда стала бы другой.