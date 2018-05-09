Меню
Украина
Фашизм не прошел: тысячи одесситов вышли на «Бессмертный полк»
Новости Сирии
Сирия: сообщается о необычной активности ВВС Израиля на юге страны
Следующая новость
Загрузка...

    Фашизм не прошел: тысячи одесситов вышли на «Бессмертный полк»

    46

    Фашизм не прошел: десятки тысяч одесситов вышли на «Бессмертный полк»

    Праздник 9 Мая комом в горле стоит у киевских властей. Общая победа народов Советского Союза тем и плоха, что была общей. А вся политика Киева направлена как раз на отрицание общей истории, разъединение братских народов.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко назвал «Бессмертный полк» элементом «гибридной войны» против Украины. 

    По словам главы Украины, таким способом Москва «борется против всего мира».

    «Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского союза, против Соединенных Штатов и против других стран, и собственно говоря, против всего мира», — сказал Порошенко.

    Но чем старательнее киевские власти пытаются очернить подвиг советского народа, тем больше одесситов выходит на Аллею славы, чтобы сказать «спасибо деду за Победу!».

    Попытки политиков заменить День Победы днем примирения терпят крах.

    Если 8 мая получилось сугубо официозным праздником, то 9 мая по зову сердца вышли десятки тысяч одесситов. Горожане пели песни военных лет, благодарили друг друга за участие в светлом празднике.

    Фашизм не прошел: десятки тысяч одесситов вышли на «Бессмертный полк»

    Скандировали «Донбасс, мы с тобой!», «Россия! Россия!». Вспомнили одесситы и о каждом городе-герое. Упомянули Георгия Жукова — Маршала Победы. 

    На Аллею Славы пришли и радикалы. Их цели совсем иные. Националисты улыбаются во все зубы, высмеивая участников марша. И действительно. Что может быть смешнее миллионов украинцев, положивших жизни на борьбу с фашизмом?

    Фашизм не прошел: десятки тысяч одесситов вышли на «Бессмертный полк»

    Неонацисты «патрулируют» шествие. Следят, чтобы не было запрещенной символики — Знамени Победы, герба Советского Союза.

    Будучи неотъемлемой частью власти, местная полиция выполняет свою роль. За красные флаги в День Победы одесситы поплатятся свободой. 

    Фашизм не прошел: десятки тысяч одесситов вышли на «Бессмертный полк»

    Житель Одессы и обитатель одного из ее пригородов, села Фонтанка, доставлены в полицию за вывешивание в День Победы красных флагов в окнах своих жилищ.

    Фашизм не прошел: десятки тысяч одесситов вышли на «Бессмертный полк»

    Один из задержанных вывесил красный флаг из окна своей квартиры на улице Армейской, другой — на балконе своего дома в Фонтанке. Оба они задержаны. Открыто уголовное производство по ст. 436–1 (распространение советской символики и пропаганда коммунистического режима). Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.

    Аналогичное наказание грозит и мужчине, прикрепившему флаг с серпом, молотом и надписью «На Берлин» на свой автомобиль.

    Фашизм не прошел: десятки тысяч одесситов вышли на «Бессмертный полк»

    Не обошлось без неприятных инцидентов и во время шествия «Бессмертного полка». Один из участников марша нес портрет своего деда с изображением, похожим на «Георгиевскую ленточку» — запрещенный на Украине символ. Полиция задержала «злоумышленника», вызвав на себя волну ненависти одесситов.

    Однако некоторые полицейские помнят, что у них тоже были бабушки и дедушки. Один из них вступает в диалог с возмущенными одесситами. Правоохранитель рассказал, что почитает День Победы. Полицейский также отрицал бездействие силовиков в отношении радикалов. По его словам, у националистов были изъяты газовый баллончик, а также несколько колюще-режущих предметов.

    Силовик добавил, что утром вместе с коллегами они возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. К беседе подключается мужчина средних лет. — Побольше бы таких людей, как Вы, и День милиции на Украине снова стал бы праздником.

    И правда. Побольше бы таких людей. Украина тогда стала бы другой.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.