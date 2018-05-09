Адвокат фирмы, обвиняемой во вмешательстве в выборы в США, заявил о ее невиновности

Вашингтон, 9 мая. Адвокат российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которую власти США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, Эрик Дюбелье заявил о невиновности своего клиента.

Выступая от лица «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», являющегося ответчиком по данному делу, он заявил, что российская фирма является невиновной.

Отметим, что два других ответчика – «Конкорд Кетеринг» и «Агентство интернет-исследований» – не прислали в суд своих представителей.

Напомним, что на прошлой неделе специальный прокурор США Роберт Мюллер просил отложить судебное заседание, назначенное на 9 мая, пытаясь обосновывать это невручением повесток ответчикам из России по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы.