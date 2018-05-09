США потребовали от Ирана не обогащать уран

Вашингтон, 9 мая. США потребовали от Ирана предоставить отчет о «военной составляющей» ядерной программы, а также не обогащать уран, несмотря на выход Вашингтона из соглашения с Тегераном. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Представитель американской администрации ответил на вопрос журналистов, должен ли Иран соблюдать обязательства по ядерной сделке после того, как США вышли из нее в одностороннем порядке. По его словам, США не волнует, что будут делать остальные стороны договора, но Вашингтон намерен восстановить санкции, действовавшие до 2015 года.

Он также добавил, что Иран не должен обогащать уран, а также предоставить подробный отчет о военной части своей ядерной программы.

Напомним, что во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрывают ядерное соглашение с Ираном. В свою очередь, иранский лидер Хасан Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.