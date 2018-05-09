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Сирия: свыше 650 беженцев покинули зону «Телль-Рифаат» за сутки
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    Сирия: свыше 650 беженцев покинули зону «Телль-Рифаат» за сутки

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    Сирия: свыше 650 беженцев покинули зону «Телль-Рифаат» за сутки

    Москва, 9 мая. За последние сутки более 650 беженцев были выведены в сирийский Мембидж из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат». Об этом сообщает начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведен 651 человек с личным имуществом», – сказал он.

    В Центре по примирению рассказали, что в Сирии продолжаются работы по восстановлению разрушенной социальной инфраструктуры и налаживанию мирной жизни. По словам Евтушенко, это способствует возращению людей к местам прежнем проживания. Так, за последние сутки в  свои дома в провинции Хомс вернулись 196 человек, в Восточную Гуту – 109 человек.

    В населенном пункте Хаззэ провинции Риф Дамаск, а также в Дейр-Каке провинции Алеппо были розданы продовольственные наборы и свежий хлеб. Общий размер гуманитарной помощи составил около трех тонн.

     

    Автор: Антон Зарубин
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