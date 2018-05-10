73-я годовщина Великой Победы: Москва и Петербург встретили праздник мощным парадом. ФАН-ТВ

Трибуны заполнены зрителями, колонны войск приготовились к маршу, боевая техника на Тверской ожидает команду.

И вот, под звуки «Священной войны» военнослужащие Преображенского полка выносят российский триколор и Знамя Победы.

С Днем Победы военных и ветеранов поздравляет президент России Владимир Путин.

«Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть; исказить события войны; предать забвению подлинных героев; подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого никогда», — заявил глава государства.

Мгновение — и Красная площадь приходит в движение. 13 тысяч военнослужащих, 40 парадных расчетов, — по столичной брусчатке единым парадным строем чеканят шаг представители всех родов войск. Темп, 118 шагов в минуту, задает сводный оркестр из тысячи музыкантов.

По площади маршируют улыбающиеся суворовцы, нахимовцы; офицеры, сержанты, солдаты; курсанты, ракетчики, десантники, моряки. Второй год в Параде Победы участвуют юнармейцы.

«Они тренировались с января каждый день. Я считаю, это действительно сложная и огромная нагрузка», — говорит член Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Елизавета Улеско.

Впервые на Красной площади — парадный расчет военной полиции, воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Смоленской Военной академии войсковой противовоздушной обороны, курсанты кадетских училищ Росгвардии.

Ветераны на трибунах встают с мест: за пешими колоннами показалась техника. Впереди по традиции легенда Второй мировой — танк Т-34, впервые в сопровождении мотовездеходов со штандартами 10-ти фронтов Великой Отечественной войны.

Следом — вся мощь отечественного вооружения. «Тайфуны» и «Тигры», зенитно-ракетные «Буки» и «Торны», гигантские «Ярсы», легендарные системы С-400 «Триумф». Держат строй по специальной желтой разметке.

«Я в полном восторге! Энергия! Мощь! Впечатляющая сила!» — делится впечатлениями от увиденного ветеран Великой Отечественной войны, подполковник Бурис Гарнев (Болгария).

Впервые в парадном строю — русский «Терминатор». За двумя пушками, крупнокалиберным пулеметом, противотанковой системой скрывается железное сердце мощностью 1000 лошадиных сил.

«Это машина сопровождения танков, — рассказывает генерал армии, первый заместитель Министра обороны СССР Михаил Моисеев, — сегодня их пока немного, но в перспективе во всех подразделениях эта машина должна идти и оберегать главную ударную силу – танковые войска».

На Параде Победы — дебют армейских роботов: саперы «Уран-6», разведчики и артиллеристы «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран». Грозная техника уже прошла апробацию в Сирии.

«Все думали, что мы какая-то медвежья страна. Это все распускается там. А вот сейчас посмотрят… для себя даже поймут: вот это Россия!» — уверен ветеран Великой Отечественной войны, полковник Сергей Захтаренко.

Из подмосковной Кубинки и с семи аэродромов страны летят 75 самолетов и вертолетов. Минута — и шесть штурмовиков Су-25 расписывают небо над Москвой в цвета российского флага.

«Мы понимаем, что техника совершенствуется, и, самое главное, мы понимаем, что люди, в частности, летный состав, хорошо обучены и профессионально выполняют свои задачи, предназначение. Это показали события в Сирии, в частности», — считает Заслуженный военный летчик России полковник Николай Пырин.

После Парада Победы Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Сербии Александром Вучичем возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Тем временем красочный парад развернулся и в Северной столице.

В торжественном марше на Дворцовой площади приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, курсанты военных училищ и 129 грозных машин: боевые пикапы УАЗ, бронеавтомобили «Тайфун-к», современные танки.

В парадном строю авиации — 38 единиц техники: вертолеты, боевые и транспортные самолеты.

За торжественным шествием наблюдали переполненные чувством гордости ветераны. Многие встретили свой первый праздник — 9 мая еще совсем мальчишками.

«Подростком я покинул отчий дом. За Родину в сраженье торопился. В 15 лет вступил я в бой с врагом. В 15 лет, любя, я ненавидеть научился. Ненавидеть врага. Вот говорю, и волнуюсь», — переживает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Мороз.

«8 мая отгуляли все. Что было — выпили, съели, отстреляли, а в 2 часа ночи — боевая тревога. И еще 10 дней войны, — вспоминает участник Великой Отечественной войны Владимир Слепов, и добавляет, — так что я праздную и 8 мая, и 18 мая».

Парад Победы снова показал: на планете есть кому защищать мир. Ради этого Россия будет оставаться такой же непокорной для врага, как в далеком 45-м году — таков вечный долг великого народа-победителя!