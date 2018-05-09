МИД РФ: Новые санкции США – попытка поквитаться за неудачный удар по Сирии

Москва, 9 мая. Новые санкции США против оборонных структур России являются желанием поквитаться за неудачную ракетную атаку по Сирии, которая была устроена 14 апреля. С таким заявлением выступил МИД РФ.

Белый дом ранее обвинил Россию в нарушение американского закона, который запрещает военно-техническое сотрудничество с КНДР, Ираном и Сирией. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный закон не имеет никакого отношения к России и предположили, что истинная причина санкций связана с провалом американского ракетного удара по Сирии.

«В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права», – сообщили в министерстве.

Напомним, что США внесли в санкционный список в частности183-й гвардейский зенитный ракетный полк и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.

