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Политика
МИД РФ: Новые санкции США – попытка поквитаться за неудачный удар по Сирии
Политика
МИД РФ: Новые санкции США – попытка поквитаться за неудачный удар по Сирии
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    МИД РФ: Новые санкции США – попытка поквитаться за неудачный удар по Сирии

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    МИД РФ: Новые санкции США – попытка поквитаться за неудачный удар по Сирии

    Москва, 9 мая. Новые санкции США против оборонных структур России являются желанием поквитаться за неудачную ракетную атаку по Сирии, которая была устроена 14 апреля. С таким заявлением выступил МИД РФ.

    Белый дом ранее обвинил Россию в нарушение американского закона, который запрещает военно-техническое сотрудничество с КНДР, Ираном и Сирией. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный закон не имеет никакого отношения к России и предположили, что истинная причина санкций связана с провалом американского ракетного удара по Сирии.

    «В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права», – сообщили в министерстве.

    Напомним, что США внесли в санкционный список в частности183-й гвардейский зенитный ракетный полк и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.
     

    Автор: Антон Зарубин
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