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«Тосно» победил «Авангард» и стал обладателем Кубка России
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    «Тосно» победил «Авангард» и стал обладателем Кубка России

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    «Тосно» победил «Авангард» и стал обладателем Кубка России

    Волгоград, 9 мая. Петербургская команда «Тосно» обыграла  курский «Авангард» в финальном матче кубка России и стала обладателем чемпионского титула. Игра завершилась со счетом 2:1.

    Матч прошел на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Игру судил арбитр Сергей Карасев.

    «Тосно» вышел вперед уже на 11-й минуте игры после гола Алексея Скворцова. На 16-й минут Игорь Киреев сравнял счет. А на 80-й минуте решающий гол был забит Резиуаном Мирзовым.  

    Таким образом, «Тосно», основанный в 2013 году, впервые стал обладателем Кубка России по футболу. Сейчас петербургский клуб находится на десятом месте среди других команд, обладающих этим чемпионским титулом. Другим обладателями Кубка России по футболу являются: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Рубин», «Торпедо» и «Терек».

     

    Автор: Антон Зарубин
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