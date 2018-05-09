«Тосно» победил «Авангард» и стал обладателем Кубка России

Волгоград, 9 мая. Петербургская команда «Тосно» обыграла курский «Авангард» в финальном матче кубка России и стала обладателем чемпионского титула. Игра завершилась со счетом 2:1.

Матч прошел на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Игру судил арбитр Сергей Карасев.

«Тосно» вышел вперед уже на 11-й минуте игры после гола Алексея Скворцова. На 16-й минут Игорь Киреев сравнял счет. А на 80-й минуте решающий гол был забит Резиуаном Мирзовым.

Таким образом, «Тосно», основанный в 2013 году, впервые стал обладателем Кубка России по футболу. Сейчас петербургский клуб находится на десятом месте среди других команд, обладающих этим чемпионским титулом. Другим обладателями Кубка России по футболу являются: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Рубин», «Торпедо» и «Терек».