Ветеран, которого оттолкнули от Путина, не держит зла на охрану президента

Москва, 9 мая. Ветеран Дмитрий Сыркашев, возложивший вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал, что не держит зла на службу охраны, которая попыталась оттолкнуть его от главы государства. По его словам, он даже не запомнил имена сотрудников ФСО.

Инцидент произошел в Москве по завершению парада Победы, когда Владимир Путин вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем шел по Красной площади. Ветеран хотел подойти к российскому президенту, однако у него на пути встали сотрудники ФСО.

По словам ветерана, он даже не заметил охранника. По его словам, он сидел во время парада за спиной президента и успел пообщаться с ним, когда Путин обошел всех гостей и поздоровался. Кроме того, Сыркашев подчеркнул, что он не первый раз общается с Путиным – он был гостем торжеств в 2016 и 2017 годах.

«Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед», – рассказал ветеран, отметив, что не держит зла на охранников.

Напомним, что генерал-майор Дмитрий Сыркашев воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Он принимал участие в освобождении Смоленска и штурме Кенигсберга.