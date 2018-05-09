День Победы в ДНР: жителям Донецка показали танки, гаубицы, «Рапиры» и «Грады»

Донецк, 9 мая. В столице Донецкой народной республики на главной площади города состоялся торжественный парад, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Одним из главных сюрпризов мероприятия стали представители Вооруженных сил республики Южная Осетия, которые также приняли участие в параде. Кроме того, в торжественном шествии приняли участие танковые подразделения, спасатели МЧС, бойцы батальона «Спарта», «Сомали» и интернациональной бригады «Пятнашка», а также курсанты военной академии и многие другие.

«Товарищи военнослужащие и граждане ДНР! Поздравляю вас с праздником Великой Победы! В эти дни мы вспоминаем подвиг советского народа – наши деды и прадеды совершили невозможное, победив фашизм и явив миру чудо. Подвиг и героизм наших дедов станет примером для наших детей. Сегодняшний праздник – со слезами на глазах», — обратился к публике глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

После этого граждане республики почтили павших за Родину минутой молчания.

В параде была задействована и военная техника, среди которой были традиционные БТР, гаубицы МСТА-Б и Д-30, «Рапира», РСЗО «Град», танки Т-34. Своеобразной изюминкой парада стал бродячий донецкий пес, забежавший за ограждение, где строились военнослужащие – животное, видимо, не смогло выбраться обратно, и с почетом шагало рядом с марширующими солдатами ВС ДНР.

В машине времен Великой Отечественной войны, возглавлявшей колонну шествия акции «Бессмертный полк», ехало не более пяти-шести фронтовиков. И все же к ним было приковано внимание тысяч жителей Донецка, с искренним восхищением выкрикивающих слова благодарности за подвиг, которые они совершили.

Если для жителей Донбасса и есть праздник любимее, чем Новый год или День рождения, то это, несомненно, День Победы — 9 мая, когда каждый может сказать «Спасибо деду за Победу», и утереть слезу, в глубине души надеясь дожить до того дня, когда в Донбассе снова воцарится мир. И тогда, возможно, будет в истории еще один повод собрать торжественный марш, а ночи в прифронтовых поселках будут снова тихими и звездными.