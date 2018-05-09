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США готовы обсуждать ядерную программу Ирана с РФ и КНР
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    США готовы обсуждать ядерную программу Ирана с РФ и КНР

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    США готовы обсуждать ядерную программу Ирана с РФ и КНР

    Вашинтон, 9 мая. США готовы вести дальнейшие обсуждения по Ирану, в том числе и со странами, которые подписали договоренность касающуюся иранской ядерной программы. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

    По его словам, США готовы вести обсуждение сложившейся ситуации со всеми странами, подписавшими соглашение по иранской ядерной программе, включая Россию и Китай.

    «Мы полностью рассчитываем на то, что будет больше общения в дальнейшем... Смотрите на это как на повторяющийся процесс, не на что-то зафиксированное во времени», – сказал источник в администрации американского президента.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп в этот вторник объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, согласно которой Тегеран прекращал работу над ядерной программой в обмен на снятие санкций.

     

    Автор: Антон Зарубин
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